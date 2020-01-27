"Оба телефона недоступны": пиар-директор исчезнувшей накануне Натальи Андрейченко забил тревогу

63-летняя звезда "Мэри Поппинс, до свидания" сутки не выходит на связь

Актриса Наталья Андрейченко Фото: instagram.com/natalya_andreychenko

Сегодня утром российские СМИ сообщили об исчезновении известной российской актрисы, звезды "Мэри Поппинс, до свидания" Натальи Андрейченко. У звезды есть свой дом в Мексике, где она и проживает на постоянной основе. Однако уже целые сутки артистка не выходит на связь.

Немного позже эту информацию подтвердил пиар-директор Андрейченко – Ян Трунцев, опубликовав на ее странице в Instagram подробности загадочного исчезновения актрисы. По его словам, Наталья уже сутки не выходит на связь, а ее оба телефона (ни российский, ни американский) недоступны.

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Напомним, ранее Наталья Андрейченко признавалась, что ее ограбил собственный сын, банкир Дмитрий Шелл, которого актриса родила в браке с Максимом Дунаевским.

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