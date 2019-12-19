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Обед за 500 долларов и никаких чаевых: известная певица разозлила сотрудников отеля

Помощник певицы не оставил чаевые шеф-повару и официанту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
Мэрайи Кэри
Мэрайи Кэри
Фото: Getty Images

Популярная певица Мэрайи Кэри, которую ранее обвинили в сексуальных домогательствах, разозлила сотрудников роскошного отеля в Атлантик-Сити.

Также в сюжете об этикете чаевых узнайте, как правильно их оставлять:

Как сообщает издание Page Six, после выступления в Hard Rock Hotel & Casino 49-летняя знаменитость поручила своим помощникам заказать ей ужин. Хвост омара, жареную курицу, стейк из говядины, лосось, пирог с крабом, пасту и салат принесли в номер певицы вместе с чеком в 493,67 доллара. Сотрудник Мэрайи положил в папку со счетом 500 долларов и забрал 6,33 доллара сдачи, не оставив чаевых.

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Такой жест со стороны помощника очень разозлил сотрудников отеля и шеф-повара, который готовил блюда с особым старанием.

"Шеф-повар Уилл Саварезе готовил блюда с особым старанием, зная о привередливом вкусе звезды. Ресторан отеля, в котором она остановилась, считается заведением самого высокого класса в городе", – рассказали изданию инсайдеры.

Отметим, что помимо помощницы Стеллы, в сексуальных домогательствах Мэрайю Кэри также обвинял глава охранного агентства, обеспечивавшего безопасность звезды.

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