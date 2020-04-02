Обладатель премии "Эмми" умер от коронавируса

Музыканту Адаму Шлезингеру было 52 года

Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стал известный американский музыкант и обладатель премии "Эмми" Адам Шлезингер. Основатель групп Fountains Of Wayne и Ivy скончался от осложнений 1 апреля. Ему было 52 года. Отметим, что на днях от опасной болезни скончался актер из киносаги "Звездные войны".

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Как сообщает западное издание Variety, музыкант находился в больнице Нью-Йорка больше недели и несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но побороть COVID-19 Адаму так и не удалось. У него остались две дочери, а вот с супругой музыкант был в разводе.

Музыкант Адам Шлезингер Фото: Getty Images

Добавим, Адам Шлезингер получил "Эмми" за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая". Также композитор был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь", режиссером которого выступил Том Хэнкс.

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