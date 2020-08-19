Обладательница самой большой груди в Украине рассказала, сколько денег тратит на белье

Девушка призналась, как ей живется с пышными формами

Обладательница самой большой груди в Украине Мила Кузнецова рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", как ей живется с пышными формами. Недавно девушка установила рекорд – "Самая натуральная грудь Украины" и призналась, что такая красота требует постоянного внимания.

"Чтобы не болела спина, необходимо ходить к остеопату, обязательно проверяться у маммолога, делать массаж и заниматься спортом, – говорит Мила, – Я не бегаю и не прыгаю, ведь это очень большая нагрузка для моего организма. Даже когда я спешу, то на бегу удерживаю грудь. Это очень смешно, но так и есть".

Блогерка Мила Кузнецова Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10

У Милы Кузнецовой тонкая талия и достаточно хрупкая фигура, поэтому обращаться к специалистам женщине с таким бюстом необходимо.

"При наличии больших грудных желез у женщины с хрупким телосложением могут болеть спина, позвоночник и плечи, – сказала маммолог Светлана Гусева. – В данном случае очень важно правильно подбирать белье".

Хотя выбор белья для Милы Кузнецовой тоже проблема. Порой героине "Зіркового шляху" приходится отдавать половину своей зарплаты за бюстгальтер.

"Выбор белья очень маленький, – призналась Мила Кузнецова в интервью для телеканала "Украина". – Я заказываю его в Англии. Если нахожу нужный размер белья, то сколько бы он ни стоил, 2000-3000 грн, то я его обязательно покупаю".

Отметим, что объем груди Милы Кузнецовой составляет 1 метр 35 сантиметров. Модель убеждает – это уже 15 размер.

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