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Анонс

Обмен партнерами на шоу "Танцi з зірками": как сложились пары

В седьмом выпуске "Танців з зірками 2019" участники обменяются партнерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Фото: пресс-служба

Уже в это воскресенье, 6 октября, в 21:00 состоится седьмой прямой эфир "Танців з зірками", во время которого произойдет обмен партнерами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок. Кто с кем выйдет на паркет пока держится в секрете, но накануне эфира продюсеры шоу раскрыли несколько карт.

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Так, ведущая Людмила Барбир станцует страстное и сексуальное ча-ча-ча с партнером Ксенией Мишиной – Женей Котом. Новая пара под хит MONATIK "Каждый раз" покажет на паркете настоящий фейерверк чувств, изобразив влюбленных, которые готовят на кухне завтрак. А вот две главные конкурентки: актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и принцесса юмора Виктория Булитко обменяются партнерами. Елена воплотит на паркете легендарный образ Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе", и станцует страстный вальс с Дмитрием Дикусаром под хит James Brown – It’s a man’s world.

"Я в Лене раскрою легкое чувство стыда за красивые и нежные танцы с чужим партнёром", – комментирует их номер Дмитрий.

Танці з зірками 2019: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Танці з зірками 2019: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Фото: пресс-служба

А Виктория Булитко предстанет в образе раскрепощенной Саманты из того же сериала, и в паре с Максом Леоновым исполнит фьюжн.

Даниэль Салем в это воскресенье станцует эмоциональный пасодобль с легендарной танцовщицей проекта – Аленой Шоптенко, которая на протяжении семи эфиров была в паре с белорусским актером Алексеем Яровенко. Всегда лирический Даниэль удивит телезрителей образом короля Артура. А вот с кем встанет в пару партнерша Даниэля – Юлия Сахневич – пока неизвестно. Танцовщица так комментирует нового партнера: "Я хочу сделать его техничнее. Также постараюсь больше раскрыть в эмоциональном плане, чтобы он наконец показал себя ведущим в паре. В это воскресенье мы удивим всех трогательным и чувственным номером".

Танці з зірками 2019: Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Танці з зірками 2019: Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Фото: пресс-служба

Заинтриговала телезрителей и Анна Ризатдинова, сообщив, что будет очень переживать за своего постоянного партнера Александра Прохорова, и поделилась впечатлениями от своего нового танцора: "Мы с ним уже как единое целое, я вчера была на его репетиции, смотрела как у него дела. А мне попался классный и очень требовательный танцор. Кстати, у нас с ним будет очень сексуальный и страстный танец".

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А встречать пары на балконе в это воскресенье будет певица Оля Полякова, которая, как известно, поддерживает на паркете Михаила Кукуюка. Певица интригует зрителей, сообщив, что по случаю смены партнеров на паркете, и сама предстанет в неожиданном образе. В качестве приглашенной звезды в воскресенье вернется на шоу Серега. Рэпер исполнит свои самые популярные хиты: "Черный бумер", "Возле дома твоего" и новую песню.

Напомним, что, по правилам проекта, которые действуют во всем мире, в седьмом эфире артисты выйдут на паркет с другими танцорами. В это воскресенье шоу не покинет ни одна из пар. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам за следующее воскресенье.

Ранее мы также рассказали, как прошел шестой выпуск шоу "Танці з зірками 2019".

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