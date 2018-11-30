Обнаженная Дженна Дьюэнн поделилась пикантным видео со съемок

Актриса показала, как проходили ее съемки в стиле "ню"

Дженна Дьюэнн. Фото: instagram.com/jennadewan

Танцовщица и актриса Дженна Дьюэнн, которая разводится с Ченнингом Татумом, даже не думает впадать в депрессию. Звезда продолжает вести активную жизнь, сниматься в танцевальном проекте и принимать участие в пикантных фотосессиях.

Так, на своей странице в Instagram Дженна поделилась короткими роликами со съемок в стиле "ню" для журнала Women’s Health. На видео Дьюэнн позирует полностью обнаженной и демонстрирует безупречное тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jenna Dewan (@jennadewan) 29 Ноя 2018 в 11:45 PST

"Уверена, эти парни любят свою работу", "Вау, ты такая тонкая. Каков секрет твоей диеты", "Ты невероятная", "Ты вдохновение и ролевая модель, которую нужно наследовать", "Красотка", "Ты – секси", – пишут фолловеры в фотоблоге под постом Дженны.

Дженна Дьюэнн для Women’s Health Фото: instagram.com/jennadewan

Напомним, что в апреле этого года Дженна Дьюэнн объявила о разводе с Ченнингом Татумом. В качестве причины разрыва актриса указала "непримиримые разногласия". Чуть позже танцовщица призналась, что после ухода от Татума чувствует "радость и свободу". Тем не менее бракоразводный процесс затянулся из-за того, что Ченнинг и Дженна не могут договориться об условиях опеки. У экс-супругов есть 5-летняя дочь Эверли Элизабет Мэйзелл Татум.