Леди Гага снялась обнаженной для кампейна своего косметического бренда: фото

Певица продемонстрировала все продукты на себе

Обладательница "Оскара", певица Леди Гага представила эффектную рекламу собственного косметического бренда HAUS Laboratories, для которой позировала в откровенных образах. Чтобы привлечь внимание к продукции, певица решила выступить лицом рекламной кампании и продемонстрировать все на себе. Впечатляющими кадрами Леди Гага поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники оценили не только блеск хайлайтера и оттенки румян, но и фигуру знаменитости. Леди Гага позировала в белом комплекте из топа и трусиков, который подчеркнул ее смуглый оттенок кожи. Певица впечатлила и сияющими серебристыми волосами.

Леди Гага в рекламе бьюти-бренда Haus Laboratories Фото: instagram.com/ladygaga/

На других фотографиях 34-летняя певица предстала и вовсе топлесс, позируя лежа.

Леди Гага в рекламе новой косметической линии Фото: instagram.com/ladygaga/

Каждый кадр собрал как минимум один миллион лайков, а это значит, что за покупкой косметики знаменитости выстроились уже очереди ее поклонниц.

Леди Гага в новом кампейне своей косметики Фото: instagram.com/ladygaga/

Ранее мы рассказали, как режиссер нашумевшего клипа Леди Гаги "911" вдохновлялся кинопритчей Сергея Параджанова.

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