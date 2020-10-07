Леди Гага снялась обнаженной для кампейна своего косметического бренда: фото
Певица продемонстрировала все продукты на себе
Обладательница "Оскара", певица Леди Гага представила эффектную рекламу собственного косметического бренда HAUS Laboratories, для которой позировала в откровенных образах. Чтобы привлечь внимание к продукции, певица решила выступить лицом рекламной кампании и продемонстрировать все на себе. Впечатляющими кадрами Леди Гага поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Поклонники оценили не только блеск хайлайтера и оттенки румян, но и фигуру знаменитости. Леди Гага позировала в белом комплекте из топа и трусиков, который подчеркнул ее смуглый оттенок кожи. Певица впечатлила и сияющими серебристыми волосами.
На других фотографиях 34-летняя певица предстала и вовсе топлесс, позируя лежа.
Каждый кадр собрал как минимум один миллион лайков, а это значит, что за покупкой косметики знаменитости выстроились уже очереди ее поклонниц.
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