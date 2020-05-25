Обошел закон: Илон Маск сменил необычное имя новорожденного сына

Основатель Tesla зарегистрировал имя шестого ребенка

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 4 мая в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная, канадская певица Граймс, родила сына. Пара с первых дней рождения малыша придумала необычное имя X Æ A-12. Но согласно законам Калифорнии, в имени ребенка можно использовать только буквы алфавита и дефис. Такие символы, как цифры, эмодзи или знаки – запрещены. Однако это не смутило Граймс и Илона Маска, они придумали, как выйти из ситуации и оставить сыну необычное имя.

Илон Маск стал отцом в шестой раз Фото: twitter.com/elonmusk

Новоиспеченная мама сообщила на своих страницах в социальных сетях, что они вместе с Илоном заменили цифры на римские, что теперь не противоречит закону.

"X Æ A-XII. Один дефис разрешен. Так выглядит даже лучше", – написала Граймс.

Более подробно о рождении шестого сына Илона Маска смотрите в сюжете:

Отметим, с певицей Илон Маск начал отношения 2 года назад. Сразу после расставания с актрисой Эмбер Херд он появился на красной дорожке Met Gala с экстравагантной Граймс. Но жениться они пока не торопятся.

Ранее сама Граймс сообщила, что ее первенец сможет выбрать себе гендер самостоятельно. Об этом она рассказала также в социальной сети.

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