Обошла Мадонну: названа самая богатая певица в мире

Певица в рейтинге обошла Мадонну

Рианна Фото: Getty Images

Самой богатой певицей в мире по версии журнала Forbes стала популярная американская артистка Рианна. Ее состояние оценили в 600 млн долларов, что позволило звезде обойти саму Мадонну (570 млн долларов), Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).

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Еще в ноябре прошлого года Рианна занимала седьмую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира. Меньше, чем за год ей удалось заработать 37,5 млн долларов. Основную часть дохода ей теперь приносит недавнее сотрудничество с компанией Moet Hennessy Louis Vuitton, вместе с которой знаменитость выпустила эпатажную коллекцию одежды.

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Кроме того, Рианне принадлежит косметическая марка Fenty Beauty. По данным Forbes, 15% компании принадлежат певице, 50% – LVMH.достиг почти 500 миллионов евро с продаж на конец 2018 года. Помимо этого, голливудская звезда занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty.

Также ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в кружевном белье. Певица прорекламировала свой бренд Savage X Fenty By Rihanna. Фотосессия оказалась довольно необычной. Рианна в соблазнительном нижнем белье, сидя в лодке, позировала в прозрачном кресле в виде полушария.

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