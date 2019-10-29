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Образы на Хэллоуин: примеры звезд на вечеринке Пэрис Хилтон

На днях состоялась вечеринка Пэрис Хилтон в честь Хэллоуина 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Звездные образы на Хэллоуин 2019
Звездные образы на Хэллоуин 2019
Фото: Getty Images

Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября и в этом году выпадает в ночь с четверга на пятницу. В связи с этим многие отметили День всех святых в минувшие выходные. Пэрис Хилтон, которая ежегодно устраивает вечеринки в честь Хэллоуина, уже отпраздновала ее в этом году.

Смотрите также видео: как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина

В этом году праздничное мероприятие Пэрис Хилтон традиционно посетили многие голливудские звезды, среди которых актрисы Синди Кроуфорд, Лиза Ринна и другие.

Некоторые знаменитости отдавали предпочтение образам из кинолент, однако большинство продемонстрировали, как ни странно, минимализм. Так, звезды выбирали лаконичные наряды, которые подчеркивали их аппетитные формы. В этом году в образах на Хэллоуин знаменитости решили сделать ставку на сексуальность.

Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
Костюмы на Хэллоуин: примеры звезд
Фото: Getty Images
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А чтобы образ на Хэллоуин был завершенным, следует выбрать праздничный маникюр. Сегодня.Lifestyle уже поделились интересными решениями и оригинальными идеями с фото.

Ранее мы также писали, что беременная модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала эпатажный наряд на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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