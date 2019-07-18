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Общая подруга Эмбер Херд и Джонни Деппа вступилась за актера в деле об избиениях

Лора Дивенер утверждает, что никогда не слышала от актрисы жалоб на бывшего мужа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Общая подруга Эмбер Херд и Джонни Деппа вступилась за актера в громком скандале вокруг экс-супругов. Лора Дивенер утверждает, что никогда не слышала от актрисы жалоб на бывшего мужа и не видела на Херд побоев.

О тайнах Джонни Деппа смотрите в коротком видео:

Напомним, что Эмбер Херд обвинила Деппа в насилии, обнародовав снимки с синяками и царапинами, якобы нанесенными Джонни. В ответ знаменитый актер обвинил Эмбер в клевете.

Так, подруга Херд говорит, что никогда не видела "признаков физического насилия" на актрисе, пишет Daily Mail. Лорен сообщила, видела Эмбер в дни после 21 мая 2016 года, когда у знаменитости произошел предполагаемый инцидент с Деппом.

"Ни в один из этих дней, сразу после заявлений о жестоком обращении, я не наблюдала каких-либо признаков физического насилия или травм, включая покраснение, отеки, порезы, кровоподтеки или повреждения любого рода", – передает слова Дивенер издание.

В ответ на заявление Лоры, адвокат Эмбер Херд утверждает, что показания девушки не могут подтверждать невиновность Деппа: "Если она не увидела побоев, это ничего не доказывает".

Ранее стало известно, что Джонни Депп вызвал в суд Джеймса Франко.

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