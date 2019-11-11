"Обвинили в том, чего я никогда не делала": Римма Зюбина ушла из Молодого театра

Актриса приняла решение в результате недопонимания с руководителем

Украинская актриса Римма Зюбина ушла из Киевского национального академического Молодого театра из-за конфликта. Об этом женщина на днях сообщила на своей странице в Facebook.

Оказывается, между Зюбиной и руководством Молодого возникло недоразумение, которое они не смогли решить. По словам известной актрисы, спектакль с ее участием, который был запланирован на 30 октября, руководство театра отменило по причине якобы технических неполадок, после из сайта театра исчезло ее фото. Причину конфликта ни Римма Зюбина, ни руководство Молодого театра пока не разглашают. Как бы там ни было, но актриса поблагодарила коллег за 22 года служения в одном из самых известных театров нашей страны.

Римма Зюбина Фото: facebook.com/z.rimma.z

"Я приняла решение уйти из Молодого театра. Меня обвинили в том, чего я никогда не делала. Свою правоту я не смогла доказать. Обычно выслушивают обе стороны конфликта. Тем более, что конфликта с моей стороны не было. Меня руководитель выслушать не захотел. Поверил доносам, клевете и искаженной информации. Смириться с этой несправедливость невозможно. Поэтому я решила уйти. Ну, а когда 30.10 отменили мой спектакль по "техническим" причинам и поспешно убрали мое фото из сайта театра, я убедилась, что приняла правильное решение. Весь бред и грязь в подробностях я обсуждать не хочу. Можно стереть мое имя на сайте театра, но стереть из памяти моего сердца 22 года служения Молодому – не удастся никому", – написала актриса.

Римма Зюбина также поблагодарила коллег и поклонников: "Я бесконечно благодарна каждому, кто по обе стороны рампы был со мной. Люблю и не перестаю любить моих коллег за поддержку и партнерство, каждого зрителя за Вашу любовь, аплодисменты, цветы. Вы все помогли мне вырасти и стать сегодняшней".

Напомним, ранее Римма Зюбина рассказала, почему актерам дубляжа запрещают сидеть на диетах.

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