Номинанты на Оскар-2018: полный список
За победу в категории Лучший фильм будут бороться сразу девять картин
В Лос-Анджелесе американская киноакадемия назвала номинантов на премию Оскар 2018. За награду в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин. Наибольшее число номинаций у фильмов "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Полный список номинантов на Оскара-2018
Номинанты на Оскар в категории Лучший фильм
"Зови меня своим именем"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Прочь"
"Леди Берд"
"Призрачная нить"
"Секретное досье"
"Форма воды"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Номинанты на Оскар в категории Лучший актер
Тимоти Шаламе – "Зови меня своим именем"
Дэниел Дэй Льюис – "Призрачная нить"
Дэниел Калуя – "Прочь"
Гэри Олдман – "Темные времена"
Дензел Вашингтон – Roman J. Israel, Esq.
Фото: AFP
Номинанты на Оскар в категории Лучшая актриса
Салли Хокинс – "Форма воды"
Фрэнсис МакДорманд – "Три билборда на границе"
Марго Робби – "Тоня против всех"
Сирша Ронан – "Леди Берд"
Мерил Стрип – "Секретное досье"
Фото: AFP
Номинанты на Оскар в категории Лучшая мужская роль второго плана
Уиллем Дефо – "Флорида"
Вуди Харрельсон – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Ричард Дженкинс – "Форма воды"
Кристофер Пламмер – "Все деньги мира"
Сэм Рокуэлл – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Номинанты на Оскар в категории Лучшая женская роль второго плана
Мэри Дж. Блайдж – "Ферма Мадбаунд"
Эллисон Дженни – "Тоня против всех"
Лесли Мэнвил – "Призрачная нить"
Лори Меткаф – "Леди Берд"
Октавия Спенсер – "Форма воды"
Номинанты на Оскар в категории Лучший режиссер
Кристофер Нолан – "Дюнкерк"
Джордан Пил – "Прочь"
Грета Гервиг – "Леди Берд"
Пол Томас Андерсон – "Призрачная нить"
Гильермо Дель Торо – "Форма воды"
Номинанты на Оскар в категории Лучший адаптированный сценарий
"Зови меня своим именем"
"Горе-творец"
"Логан"
"Большая игра"
"Ферма Мадбаунд"
Номинанты на Оскар в категории Лучший оригинальный сценарий
"Любовь – болезнь"
"Прочь"
"Леди Берд"
"Форма воды"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Номинанты на Оскар в категории Лучший анимационный фильм
"Босс – молокосос"
"Добытчица"
"Коко"
"Фердинанд"
"Ван Гог. С любовью, Винсент"
Номинанты на Оскар в категории Лучшая музыка
"Дюнкерк"
"Призрачная нить"
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Номинанты на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке
"Фантастическая женщина" (Чили)
"Нелюбовь" (Россия)
"О теле и душе" (Венгрия)
"Квадрат" (Швеция)
Номинанты на Оскар в категории Лучший дизайн костюмов
"Красавица и чудовище"
"Темные времена"
"Призрачная нить"
"Форма воды"
"Виктория и Абдул"
Номинанты на Оскар в категории Лучший грим и прически
"Темные времена"
"Виктория и Абдул"
"Чудо"
Номинанты на Оскар в категории Лучшая операторская работа
"Бегущий по лезвию 2049"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Ферма Мадбаунд"
"Форма воды"
Номинанты на Оскар в категории Лучшие визуальные эффекты
"Бегущий по лезвию 2049"
"Стражи Галактики 2"
"Конг: Остров черепа"
"Звездные войны: Последние джедаи"
"Война планеты обезьян"
Номинанты на Оскар в категории Лучший монтаж звука
"Дюнкер
"Бегущий по лезвию 2049"
"Малыш на драйве"
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
Номинанты на Оскар в категории Лучший звук
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
"Малыш на драйве"
"Бегущий по лезвию 2049"
"Дюнкерк"
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
Номинанты на Оскар в категории Лучший документальный фильм
"Abacus: Small Enough to Jail"
"Лица, деревни"
"Икар"
"Последние люди Алеппо"
"Стронг-Айленд"
Номинанты на Оскар в категории Лучшее сведение звука
"Малыш на драйве"
"Бегущий по лезвию 2049"
"Дюнкерк"
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
Номинанты на Оскар в категории Лучший саундтрек
Ферма Мадбаунд – Mighty River
Зови меня своим именем – Mystery of love
Коко – Remember Me
Маршалл – Stand up for something
Величайший шоумен – This Is Me
В этом году юбилейную 90-ю церемонию вручения "Оскара" проведут немного позже обычного, чтобы избежать ее совпадения по времени с открытием зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Ведущим шоу станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел. Обладателей кинопремии назовут 4 марта.
На днях фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо получил премию как лучший фильм года от Гильдии продюсеров США.
На "Золотом глобусе" "Форма воды" была рекордсменом, взяв сразу 7 номинаций (впоследствии 2 статуэтки), а картина "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" завоевала больше всего статуэток – 4.
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