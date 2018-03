Номинанты на Оскар-2018: полный список

В Лос-Анджелесе американская киноакадемия назвала номинантов на премию Оскар 2018. За награду в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин. Наибольшее число номинаций у фильмов "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Полный список номинантов на Оскара-2018

Номинанты на Оскар в категории Лучший фильм

"Зови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Прочь"

"Леди Берд"

"Призрачная нить"

"Секретное досье"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Номинанты на Оскар в категории Лучший актер

Тимоти Шаламе – "Зови меня своим именем"

Дэниел Дэй Льюис – "Призрачная нить"

Дэниел Калуя – "Прочь"

Гэри Олдман – "Темные времена"

Дензел Вашингтон – Roman J. Israel, Esq.

Фото: AFP

Номинанты на Оскар в категории Лучшая актриса

Салли Хокинс – "Форма воды"

Фрэнсис МакДорманд – "Три билборда на границе"

Марго Робби – "Тоня против всех"

Сирша Ронан – "Леди Берд"

Мерил Стрип – "Секретное досье"

Фото: AFP

Номинанты на Оскар в категории Лучшая мужская роль второго плана

Уиллем Дефо – "Флорида"

Вуди Харрельсон – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Ричард Дженкинс – "Форма воды"

Кристофер Пламмер – "Все деньги мира"

Сэм Рокуэлл – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Номинанты на Оскар в категории Лучшая женская роль второго плана

Мэри Дж. Блайдж – "Ферма Мадбаунд"

Эллисон Дженни – "Тоня против всех"

Лесли Мэнвил – "Призрачная нить"

Лори Меткаф – "Леди Берд"

Октавия Спенсер – "Форма воды"

Номинанты на Оскар в категории Лучший режиссер

Кристофер Нолан – "Дюнкерк"

Джордан Пил – "Прочь"

Грета Гервиг – "Леди Берд"

Пол Томас Андерсон – "Призрачная нить"

Гильермо Дель Торо – "Форма воды"

Номинанты на Оскар в категории Лучший адаптированный сценарий

"Зови меня своим именем"

"Горе-творец"

"Логан"

"Большая игра"

"Ферма Мадбаунд"

Номинанты на Оскар в категории Лучший оригинальный сценарий

"Любовь – болезнь"

"Прочь"

"Леди Берд"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Номинанты на Оскар в категории Лучший анимационный фильм

"Босс – молокосос"

"Добытчица"

"Коко"

"Фердинанд"

"Ван Гог. С любовью, Винсент"

Номинанты на Оскар в категории Лучшая музыка

"Дюнкерк"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Номинанты на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке

"Фантастическая женщина" (Чили)

"Нелюбовь" (Россия)

"О теле и душе" (Венгрия)

"Квадрат" (Швеция)

Номинанты на Оскар в категории Лучший дизайн костюмов

"Красавица и чудовище"

"Темные времена"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Виктория и Абдул"

Номинанты на Оскар в категории Лучший грим и прически

"Темные времена"

"Виктория и Абдул"

"Чудо"

Номинанты на Оскар в категории Лучшая операторская работа

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Ферма Мадбаунд"

"Форма воды"

Номинанты на Оскар в категории Лучшие визуальные эффекты

"Бегущий по лезвию 2049"

"Стражи Галактики 2"

"Конг: Остров черепа"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Война планеты обезьян"

Номинанты на Оскар в категории Лучший монтаж звука

"Дюнкер

"Бегущий по лезвию 2049"

"Малыш на драйве"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Номинанты на Оскар в категории Лучший звук

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Малыш на драйве"

"Дюнкерк"

Номинанты на Оскар в категории Лучший документальный фильм

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Лица, деревни"

"Икар"

"Последние люди Алеппо"

"Стронг-Айленд"

Номинанты на Оскар в категории Лучшее сведение звука

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Номинанты на Оскар в категории Лучший саундтрек

Ферма Мадбаунд – Mighty River

Зови меня своим именем – Mystery of love

Коко – Remember Me

Маршалл – Stand up for something

Величайший шоумен – This Is Me

В этом году юбилейную 90-ю церемонию вручения "Оскара" проведут немного позже обычного, чтобы избежать ее совпадения по времени с открытием зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Ведущим шоу станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел. Обладателей кинопремии назовут 4 марта.

На днях фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо получил премию как лучший фильм года от Гильдии продюсеров США.

На "Золотом глобусе" "Форма воды" была рекордсменом, взяв сразу 7 номинаций (впоследствии 2 статуэтки), а картина "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" завоевала больше всего статуэток – 4.