Объявлены участники Нацотбора на Евровидение 2020

Конкурс будет проходить в феврале

Нацотбор на Евровидение состоится в феврале Фото: instagram.com/eurovision.ua

Национальный отбор на Евровидение 2020 по традиции будет проходить в феврале. 8 февраля – первый полуфинал, 15 – второй и 22 – финал, в рамках которого будет определен представитель Украины на Евровидении 2020 в Нидерландах.

Сегодня, 20 января, организаторы обнародовали список участников Нацотбора на Евровидение 2020. В этом году их 16. Многие из них давно знакомы зрителям, среди них KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Элина Иващенко и другие.

Нацотбор на Евровидение 2020: список участников

[О] KHAYAT Assol CLOUDLESS GARNA Katya Chilly FO SHO David Axelrod Олександр Порядинський TVORCHI GIO Jerry Heil KRUTЬ Еліна Іващенко Go-A MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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