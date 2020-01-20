Объявлены участники Нацотбора на Евровидение 2020
Конкурс будет проходить в феврале
Национальный отбор на Евровидение 2020 по традиции будет проходить в феврале. 8 февраля – первый полуфинал, 15 – второй и 22 – финал, в рамках которого будет определен представитель Украины на Евровидении 2020 в Нидерландах.
Сегодня, 20 января, организаторы обнародовали список участников Нацотбора на Евровидение 2020. В этом году их 16. Многие из них давно знакомы зрителям, среди них KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Элина Иващенко и другие.
- [О]
- KHAYAT
- Assol
- CLOUDLESS
- GARNA
- Katya Chilly
- FO SHO
- David Axelrod
- Олександр Порядинський
- TVORCHI
- GIO
- Jerry Heil
- KRUTЬ
- Еліна Іващенко
- Go-A
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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