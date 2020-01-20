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Объявлены участники Нацотбора на Евровидение 2020

Конкурс будет проходить в феврале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Нацотбор на Евровидение состоится в феврале
Нацотбор на Евровидение состоится в феврале
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Национальный отбор на Евровидение 2020 по традиции будет проходить в феврале. 8 февраля – первый полуфинал, 15 – второй и 22 – финал, в рамках которого будет определен представитель Украины на Евровидении 2020 в Нидерландах.

Сегодня, 20 января, организаторы обнародовали список участников Нацотбора на Евровидение 2020. В этом году их 16. Многие из них давно знакомы зрителям, среди них KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Элина Иващенко и другие.

Нацотбор на Евровидение 2020: список участников

  1. [О]
  2. KHAYAT
  3. Assol
  4. CLOUDLESS
  5. GARNA
  6. Katya Chilly
  7. FO SHO
  8. David Axelrod
  9. Олександр Порядинський
  10. TVORCHI
  11. GIO
  12. Jerry Heil
  13. KRUTЬ
  14. Еліна Іващенко
  15. Go-A
  16. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
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