Обязан выплатить миллионы рублей: Филипп Киркоров проиграл дело в суде

С королем эстрады судилась строительная компания

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно лишился элитной квартиры в Латвии из-за долгов, проиграл еще один суд. Напомним, что недавно латвийский банк ABLV Bank через Таганский суд Москвы добился взыскания долга с Филиппа Киркорова за квартиру, который составил около 54 миллионов рублей.

На этот раз с королем эстрады судилась строительная компания. Таганский районный суд Москвы обязал взыскать с российского исполнителя 2,2 миллиона рублей в пользу строительной фирмы, занимавшейся ремонтом его загородного дома.

Певец Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", певец три года назад заказал ремонт коттеджа. По завершении строительных работ Филипп не доплатил рабочим 7 миллионов рублей, заявив, что ремонт сделан некачественно.

В конечном результате суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с Киркорова 2,2 миллиона рублей и 19 тысяч рублей госпошлины.

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