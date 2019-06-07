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Гитара вместо одежды: Анна Седокова пленила идеальным телом

Певица поделилась откровенным снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-участница "ВИА Гры" и сейчас сольная певица Анна Седокова не перестает удивлять фанатов своей физической формой. Учитывая, что артистка родила троих детей, ее тело – образец для подражания. Разумеется, 36-летняя красотка знает о своих достоинствах и не стесняется публиковать откровенные снимки на странице в Instagram.

Смотрите, почему Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка:

Известная певица, которая частично проживает в США, поразила идеальным телом и стальным прессом. Анна Седокова на фото позирует абсолютно голой, а вместо одежды звезда предпочла музыкальный инструмент – гитару. Столь откровенное фото Анна приурочила к музыкальной премии, которая совсем скоро начнется в России. Певица очень надеется, что в этом году удосужиться престижной премии. 

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

"Ну что же, через несколько часов начнется легендарная "Премии МУЗ-ТВ" на которой я представлена в номинации лучшее женское видео с клипом "Шантарм" Сказать, что выиграть эту премию моя мечта , ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание", – призналась Седокова.

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Также она добавила, что 15 лет назад уже была номинирована на эту премию, но не получить ее тогда не удалось. 

"Впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать. Потому что в моем животике уже была маленькая доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло", – написала артистка.  

Напомним, что ранее Анна Седокова встретилась со своей младшей дочкой Моникой, которая живет в США. Также недавно артистка призналась, почему она не спешит выходить замуж. 

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