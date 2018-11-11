Очень горячо: новая фотосессия Эшли Грэм, которая вас впечатлит

Модель снялась для журнала V magazine

Новая фотосессия Эшли Грэм. Фото: instagram/ashleygraham

31-летняя модель размера плюс Эшли Грэм, которая довольно часто предстает перед своими поклонниками в смелых образах, снова выложила на странице в Instagram фото, которые вас удивят.

Новая фотосессия Эгли Грэм Фото: instagram/ashleygraham

Как выяснилось, модель приняла участие в фотосессии для журнала V magazine. Вместе с ней там можно будет увидеть и ее коллегу, Палому Эльсессер.

Новая фотосессия Эгли Грэм Фото: instagram/ashleygraham

Обе девушки с удовольствие позируют на снимках в разноцветных купальниках и прочих ярких нарядах.

Новая фотосессия Эгли Грэм Фото: instagram/ashleygraham

А на некоторых Эшли появляется топлесс. Первые фото уже можно увидеть на странице самой модели и журнала. А остальных придется немного подождать.

Новая фотосессия Эгли Грэм Фото: instagram/ashleygraham

Напомним, ранее 19-летняя дочь Джони Деппа, Лили-Роуз Депп, также снялась топлесс для обложки свежего номера V Magazine. Помимо самой модели модели там также можно будет увидеть Памелу Андерсон, составившую компанию юному дарованию подиумов.