Очень необычно: Елизавета II приготовила подарок Меган Маркл ко дню рождения

Королева Британии уже заказала для Меган специальный именной торт

Меган Маркл Фото: AFP

Этим летом у королевской семьи намечается два грандиозных праздника – в июле состоятся крестины cына Меган Маркл и принца Гарри, а 4 августа – день рождения герцогини Сассекской. Как стало известно, посетить крестины правнука Арчи Харрисона королева Елизавета II не сможет, но зато она основательно готовится к вечеринке по случаю 38-летия жены принца Гарри.

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Ее Величество уже и определилась с праздничным подарком. Елизавета II решила предложить Меган посетить вместе с ней замок Балморал и там устроить празднование. На самом деле это особый презент, поскольку шведский дворец был любимой резиденцией королевы Виктории. Она проводила там конец лета вместе со своей семьей.

Как информирует издание The Mirror, в шведский замок также будут приглашены супруг именинницы принц Гарри и их сын Арчи Харрисон. Также английская королева уже заказала для Меган Маркл специальный именной торт у собственного кондитера.

Напомним, что в День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первое фото Арчи Харрисона.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл может стать приглашенным редактором Vogue. А также узнайте все подробности предстоящих крестин новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри в нашем материале по ссылке.

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