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Очень необычно: Елизавета II приготовила подарок Меган Маркл ко дню рождения

Королева Британии уже заказала для Меган специальный именной торт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: AFP

Этим летом у королевской семьи намечается два грандиозных праздника – в июле состоятся крестины cына Меган Маркл и принца Гарри, а 4 августа – день рождения герцогини Сассекской. Как стало известно, посетить крестины правнука Арчи Харрисона королева Елизавета II не сможет, но зато она основательно готовится к вечеринке по случаю 38-летия жены принца Гарри. 

Смотрите видео, почему Меган Маркл осталась без няни:

Ее Величество уже и определилась с праздничным подарком. Елизавета II решила предложить Меган посетить вместе с ней замок Балморал и там устроить празднование. На самом деле это особый презент, поскольку шведский дворец был любимой резиденцией королевы Виктории. Она проводила там конец лета вместе со своей семьей.

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Как информирует издание The Mirror, в шведский замок также будут приглашены супруг именинницы принц Гарри и их сын Арчи Харрисон. Также английская королева уже заказала для Меган Маркл специальный именной торт у собственного кондитера.

Напомним, что в День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первое фото Арчи Харрисона.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл может стать приглашенным редактором Vogue. А также узнайте все подробности предстоящих крестин новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри в нашем материале по ссылке

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Источник: Mirror
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