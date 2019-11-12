Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Очень переживаю за Настю": российский продюсер дал совет семье Заворотнюк

Андрей Разин рассказал, почему именно он все время являлся источником СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

На днях родственники Анастасии Заворотнюк резко высказались о российском продюсере Андрее Разине. Отметим, что актриса больна раком мозга, и в то время как семья Анастасии тщательно скрывает информацию о состоянии ее здоровья, Разин регулярно делится новой информацией о Заворотнюк.

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

Так, близкие Анастасии Заворотнюк в своем последнем сообщении заявили, что Андрей Разин, который является главным информатором СМИ, даже не знаком с актрисой. В ответ продюсер написал, что никогда не заявлял о знакомстве с Заворотнюк, однако все равно переживает за нее и считает необходимым говорить правду о ее состоянии. Кроме того, Разин посоветовал семье звезды делать то же самое.

Читайте также:
Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

"Очень переживаю за Настю. Дай Бог ей здоровья. Я сам пережил еще большее горе и поэтому понимаю, насколько важно говорить людям, как можно быстрее, правду. Считаю, ее семья правильно делает, что высказывается в мой адрес и пишет о том, что я пережил такое горе. Но я желаю только выздоровления Насте. Мало того, я хочу вам сказать: чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте, а те врачи, которые со мной контактировали, они говорили ужасные вещи и для меня было очень важно, как можно быстрее, одним из первых,разбудить ваше сознание. Спасибо вам большое за поддержку", – написал продюсер.

Анастасия Заворотнюк и Андрей Разин
Анастасия Заворотнюк и Андрей Разин
Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Разин также отметил, что решил, вопреки решению семьи Заворотнюк, делиться информацией со СМИ, так как лично контактировал с врачом актрисы.

"Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом Насти, но мы должны понимать, что я это делаю только от чистого сердца и только для того, чтобы Настя, как можно быстрее, вышла из этого состояния. Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису. А упреки по поводу моего личного знакомства с Настей считаю неуместными. Ведь я никогда не говорил, что близко с ней знаком. Да это и не важно. Главное, чтобы она поправилась и была здорова", – заключил Разин.

Ранее мы также писали, что семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Семья Анастасии Заворотнюк показала людей, которые помогают актрисе "Сложная ситуация": коллега мужа Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит в их семье На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем
рак Анастасия Заворотнюк онкология Моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
​Эти продукты «забирают» молодость
​Эти продукты «забирают» молодость
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили

Популярные статьи

Вчера, 17:27Афиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Вчера, 13:09Техно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Вчера, 11:41Психология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

Вчера, 11:02Fun

Невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряFun

Мужчина отказался от алкоголя на три года: как он выглядит сейчас

10 ноябряFun

10 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

10 ноябряШоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

Новости партнеров

Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Очаровательная велосипедистка Эдита Аленович
Очаровательная велосипедистка Эдита Аленович
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Названы продукты, провоцирующие головную боль