"Очень переживаю за Настю": российский продюсер дал совет семье Заворотнюк

Андрей Разин рассказал, почему именно он все время являлся источником СМИ

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

На днях родственники Анастасии Заворотнюк резко высказались о российском продюсере Андрее Разине. Отметим, что актриса больна раком мозга, и в то время как семья Анастасии тщательно скрывает информацию о состоянии ее здоровья, Разин регулярно делится новой информацией о Заворотнюк.

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

Так, близкие Анастасии Заворотнюк в своем последнем сообщении заявили, что Андрей Разин, который является главным информатором СМИ, даже не знаком с актрисой. В ответ продюсер написал, что никогда не заявлял о знакомстве с Заворотнюк, однако все равно переживает за нее и считает необходимым говорить правду о ее состоянии. Кроме того, Разин посоветовал семье звезды делать то же самое.

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"Очень переживаю за Настю. Дай Бог ей здоровья. Я сам пережил еще большее горе и поэтому понимаю, насколько важно говорить людям, как можно быстрее, правду. Считаю, ее семья правильно делает, что высказывается в мой адрес и пишет о том, что я пережил такое горе. Но я желаю только выздоровления Насте. Мало того, я хочу вам сказать: чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте, а те врачи, которые со мной контактировали, они говорили ужасные вещи и для меня было очень важно, как можно быстрее, одним из первых,разбудить ваше сознание. Спасибо вам большое за поддержку", – написал продюсер.

Анастасия Заворотнюк и Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Разин также отметил, что решил, вопреки решению семьи Заворотнюк, делиться информацией со СМИ, так как лично контактировал с врачом актрисы.

"Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом Насти, но мы должны понимать, что я это делаю только от чистого сердца и только для того, чтобы Настя, как можно быстрее, вышла из этого состояния. Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису. А упреки по поводу моего личного знакомства с Настей считаю неуместными. Ведь я никогда не говорил, что близко с ней знаком. Да это и не важно. Главное, чтобы она поправилась и была здорова", – заключил Разин.

Ранее мы также писали, что семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра.

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