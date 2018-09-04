"Очень похорошела": Джамала показала невероятно стильное фото с семьей

Певица предстала на фото в элегантном образе

Джамала с семьей. Фото: Instagram/jamalajaaa

Известная украинская певица, народная артистка Украины Джамала, которая недавно отпраздновала свое 35-летие, порадовала поклонников новым семейным снимком. На своей странице в Instagram она разместила фото с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмир-Рахманом.

"Наша семья в полном составе – я, муж, сын и "китеня", – прокомментировала фото певица.

Джамала с мужем и сыном Фото: instagram/jamalajaaa

Отметим, что Джамала на фото выглядит очень элегантно. Черное платье выгодно подчеркнуло фигуру и декольте артистки. А черная рубашка Сеита-Бекира в сочетании с платьем Джа создали стильный family look.

Поклонники артистки написали ей много комплиментов в комментариях под фото: "Очень красивые!", "Гарнюні", "Красивые, гармоничные:) будьте всегда счастливы вместе", "Очень красивое фото и вся ваша семья)))", "Какие хорошие", "Вы очень очень красивые, а вы, Джамала, очень похорошела".

Напомним, Джамала пришла на показы Ukrainian Fashion Week в полосатом комбинезоне. Кроме того, недавно певица презентовала новый стильный трек, а в начале августа сняла лирический клип на песню "Крила".