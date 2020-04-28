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"Очень похожие": Светлана Лобода показала на видео своих подросших дочерей

37-летняя певица поделилась трогательным роликом со своими детьми

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:28

37-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, на своей личной странице в Instagram поделилась трогательным видео со своими детьми. Звезда показала, как начинается утро ее дочерей – девятилетней Евы и Тильды, которая в следующем месяце отметит свое двухлетие.

"Самое доброе утро. Малышки", – подписала ролик Светлана Лобода.

INSTAGRAM

Многие поклонники были растроганы нежными кадрами. "Такое милое видео, я не могу", "Очень похожие", "Воу, что-то новенькое", "Классные такие", "Очаровашка, как же время быстро летит", "Закружила нас", "Милота зашкаливает", – прокомментировали пост подписчики.

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Напомним, старшую дочь Светлана Лобода родила от бывшего гражданского мужа Андрея Царя, а вот отца младшей дочери она предпочла скрывать. Ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеман, но об отношениях с ним артистка говорить отказывается.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых громких скандалов с участием Светланы Лободы.

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Источник: Сегодня
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