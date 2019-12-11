"Очень тяжело": Регина Тодоренко расплакалась, говоря о войне в Украине

Украинская певица призналась, что тяжело переживает период политического конфликта

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская певица Регина Тодоренко, которая показала постельные кадры с Владом Топаловым, не смогла сдержать слез, говоря о войне в Украине. Отметим, что певица вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова и проживает в Москве, но очень часто приезжает в Киев и свой родной город – Одессу.

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В откровенном интервью с Ксенией Собчак артистка расплакалась, говоря о том, что она далека от политической ситуации в Украине и России, но ее главное желание, чтобы наступил мир.

"Я стараюсь не лезть в политику и не писать посты об этом, потому что я мало в этом понимаю... Однажды я увидела в телеграмм-канале фото девочки с мальчиком с украинским и российским флагами и я расплакалась. Это тяжело... Очень сложно сохранят какой-нибудь нейтралитет. Мой муж не может приехать (в Одессу, – Ред.) и познакомиться с моим дедушкой (Владу Топалову запрещен въезд в Украину, – Ред.). Мне хочется приехать с мужем и показать, где я жила. Для меня это немаловажно. С дедушкой он общается по интернету, ведь 80-летнего человека сложно привезти в Москву. Мы даже свадьбу сыграли в другой стране, чтобы не было никакой привязки к России или Украине", – заявила ведущая.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/reginatodorenko

Также артистка, утирая слезы, выразила надежду на скорейшее разрешение политического конфликта.

"У меня такие сложились обстоятельства. Мой муж – коренной москвич... Я очень надеюсь, что вскоре что-то разрешиться. Единственное, что я загадываю уже несколько лет на свой день рождения – прямой перелет в Одессу со своей семьей", – призналась Регина.

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Супруга российского певца рассказала о гражданстве их общего сына Михаила. Оказывается, что у малыша два паспорта – российский и украинский.

А прежде чем отправиться в путешествие, Регина Тодоренко показала кавер на хит Натальи Могилевской "Місяць".

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