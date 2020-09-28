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Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

Сегодня, 14:11

Члены королевской семьи провели встречу с ведущим Дэвидом Аттенборо

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с их детьми. Снимки были опубликованы на их официальной странице в Instagram.

Королевская чета встретилась с известным британским ведущим программ о природе, сэром Дэвидом Аттенборо, который, кстати, недавно побил рекорд Дженнифер Энистон в Instagram.

О встрече рассказали представители пары, а снимками королевской семьи уже милуется вся Сеть. И родители, и дети оделись в одной цветовой гамме, выбрав наряды оттенков синего цвета.

На фото вместе с сэром Дэвидом Аттенборо запечатлены принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Дэвид Аттенборо с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой
Дэвид Аттенборо с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Фотографии были сделаны ранее на этой неделе в садах Кенсингтонского дворца после того, как принц Уильям и сэр Дэвид посетили открытый показ предстоящего художественного фильма сэра Дэвида Аттенборо", – говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Также сообщается, что Аттенборо подарил принцу Джорджу зуб древней гигантской акулы, научное название которой – carcharocles megalodon ("большой зуб").

Принц Уильям с принцами Джорджем и Луи
Принц Уильям с принцами Джорджем и Луи
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцог и герцогиня Кембриджские активно поддерживают движения по защите окружающей среды, что включает в себя их с Дэвидом совместную работу над проектом The Earthshot Prize – самой престижной глобальной экологической премией в истории.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон нанесли официальный визит в Южном Уэльс.

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