"Одним словом – будет весело": TARABAROVA рассекретила пол ребенка

Певица обрадовала поклонников чудесной новостью

Популярная певица TARABAROVA, которая недавно устроила "горячие" танцы в боди, рассказала о поле малыша. Светлана Тарабарова позировала в желтом платье на фоне винтажного авто и сообщила, что она родит девочку.

Певица поделилась фотографией со своей вечеринки Baby Shower ("Младенческий дождь") – традиционная вечеринка в честь будущего малыша. На снимке артистка широко улыбалась и держала обе руки на округлившемся животе. Певица призналась, что они с ее супругом Алексеем мечтали о девочке.

Певица TARABAROVA назвала пол ребенка Фото: instagram.com/tarabarova

"Да! У нас будет девочка. Мы мечтали о ней и на УЗИ, когда узнали – я плакала от счастья. А сегодня у нас Baby Shower

в честь будущей красавицы. Это когда подружки встречаются и будущую маму приветствуют, дарят подарки. Одним словом – будет весело", – написала TARABAROVA.

Светлана Тарабарова родила первого ребенка – сына, которого назвали Иван, в 2018 году. И уже в конце весны певица обрадовала фанатов новостью, что она беременна во второй раз.

Напомним, что ранее Светлана Тарабарова выпустила эмоциональный клип на песню"Крила".

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