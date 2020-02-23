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Офицер ВСУ на "Голосі країни 10" заворожил пением Тину Кароль: видео

Василий Процюк исполнил песню Сергея Бабкина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:18

В это воскресенье, 23 февраля, во время слепых прослушиваний на шоу "Голос країни 10" выступил 26-летний офицер Вооруженных Сил Украины Василий Процюк.

Парень исполнил песню Сергея Бабкина "Пробач". Василий – самородок, никогда профессионально не занимался вокалом, а певческий талант открыл в себе, будучи студентом.

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"Стать военным было моим сознательным решением, потому что я считаю, что каждый человек должен служить своей стране и людям. Это наш долг. На одном из праздников мои сослуживцы услышали, как я пою, и были чрезвычайно поражены. Это они настояли на том, чтобы я пришел на "Голос країни"", – заявил парень.

Единственной к офицеру обернулась Тина Кароль, которая не скрывала своего восхищения. Оказывается, что выбор был взаимным – Василий мечтал попасть в команду именно к поп-диве украинского шоу-бизнеса.

Ранее мы рассказывали, как прошел четвертый выпуск шоу "Голос країни 10". Также Тина Кароль и Дан Балан спели романтичный хит вместе с участницей "Голосу країни 10".

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