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Официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись

Спустя три года разбирательств, бывшие супруги получили документы о разводе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Спустя три года посте первого объявления о разрыве отношений, некогда самая популярная пара Голливуда теперь официально разведена. Несмотря на слухи о том, что Анджелина Джоли всячески пытается затянуть бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, это случилось, и в минувшую пятницу, 12 апреля, суд выдал уже экс-супругам соответствующие документы, сообщает US Weekly.

Ранее Джоли и Питт подписали соглашение об опеке над детьми и разделе общего имущества. Напомним, что звездные родители воспитывают 7-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 12-летнего Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса, которые, согласно договоренностям, проживают с Анджелиной. 

Информация о разводе 43-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта впервые появилась в 2016 году. С тех пор Питту приписывали роман с актрисой Шарлиз Терон, который, к слову, не подтвердился. Что касается Джоли, то в СМИ ходили слухи, что звезда "Малефисенты" встречается с британским миллиардер, за которого собирается замуж. Похоже, что данная информация также не является правдивой.  

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли сыграет первую в своей карьере комикс-супергероиню в проекте Marvel "Вечные". Предстоящий фильм станет одним из первых в четвертой фазе кинематографической вселенной Marvel.

Почему Анджелину Джоли довели до слез собственные дети, смотрите в нашем видео:

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