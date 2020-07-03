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Официально: Елена Зеленская вылечилась от коронавируса

Сегодня, 18:04

Первая леди Украины выписалась из больницы спустя три недели лечения

Жена президента Владимира Зеленского Елена Зеленская, которая попала в больницу в начале июня, вылечилась от коронавируса. Первую леди Украины выписали из больницы после нескольких недель лечения. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

Отмечается также, что несмотря на то, что супруга президента справилась с коронавирусом, ей предстоит лечение от пневмонии, вызванной опасным недугом.

"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", – говорится в сообщении.

Подробнее о коронавирусе у Елены Зеленской смотрите в сюжете:

Напомним, что в прошлый вторник, 30 июня, стало известно, что Елене Зеленской постепенно становится лучше.

Ранее сообщалось, что все члены семьи президента Украины, включая самого Владимира Зеленского, прошли тестирование. Коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

Сайт Сегодня.Lifestyle также писал, что популярную в 90-х российскую певицу госпитализировали с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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