Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Победительница шоу "Танці з зірками" сообщила, что приняла одно из самых важных решений в жизни

Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры хореографа Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Проект "Танці з зірками" поспособствовал развитию карьеры многих талантливых хореографов, среди которых и Илона Гвоздева. В 2017 году девушка стала партнершей комика Юрия Ткача, с которым они показали достойный результат, а в 2018-м Илона Гвоздева в паре с Игорем Ласточкиным стали победителями "Танців з зірками".

Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

И вот, можно сказать, на пике популярности Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры. С чем связано такое решение – пока хореограф не сообщает. Однако Илона уточнила, что уходит из танцевального искусства навсегда.

"Дорогие подписчики, друзья, коллеги! Сегодня я приняла одно из главных решений в своей жизни – уйти из танцевального искусства навсегда. Спасибо, что были рядом и всегда дарили мне свою любовь. Ваша Илонка", – написала Гвоздева на своей странице в Instagram.

Илона Гвоздева уходит из танцевального искусства Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, Илоне Гвоздевой всего 30 лет, поэтому говорить о возрасте как о причине завершения карьеры – неуместно. Многие подписчики надеются, что заявление Гвоздевой – первоапрельская шутка.

Смотрите видео о том, что на большие экраны выходит первый украинский хореографический фильм "Давай танцуй":

Ранее мы писали, что телеведущий Николай Тищенко показал отца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram