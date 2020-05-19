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"Я всегда буду ее любить": Брайан Остин официально подтвердил развод с Меган Фокс

Актер назвал причину развода после 10 лет брака

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:20

Накануне в Сети появились слухи, что голливудская красотка Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет. Масла в огонь подлил тот факт, что звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера).

Теперь же сам актер Брайан Остин официально подтвердил развод с супругой. Он заявил, что всегда будет любить Меган и продолжит с ней воспитывать детей. Заявление 46-летний актер сделала для западного издания Us Weekly. Брайан не скрывает – чувства еще не угасли, а разрыв стал для него настоящим разочарованием.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Getty Images

"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно", – заявил Брайан Остин.

По его словам, бракоразводный процесс начался еще в конце 2019 года и длится по сей день. Экс-супруги продолжат вместе воспитывать троих сыновей и уже планируют совместный семейный отдых, чтобы не травмировать их.

О громких звездных разводах смотрите в сюжете:

В одном из подкастов звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" заявил, что причиной развода стала вовсе не измена одного из супругов.

"Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго разойтись. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня", – заявил Остин и добавил, что с рэпером Колсоном Меган лишь дружит.

Ранее украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о насилии в браке.

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