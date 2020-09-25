Официально: принцесса Евгения впервые станет мамой
Малыш должен появиться на свет в начале 2021 года
Только недавно мы сообщили, что вся Сеть подозревает принцессу Евгению в том, что она скоро станет мамой, как догадки поклонников королевской семьи подтвердились! Принцесса Евгения беременна первенцем, и это официально!
(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй).
Радостной новостью поделились представители королевской семьи в официальном аккаунте в Instagram, а также и сама Евгения.
"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк очень рады сообщить, что в начале 2021 года они ждут ребенка. Герцог Йоркский и Сара, герцогиня Йоркская, мистер и миссис Джордж Бруксбэнк, королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости", – написано в сообщении.
На своей странице в Instagram принцесса (а Евгения одна из немногих королевских особ, у кого есть личный аккаунт в Сети) опубликовала трогательное фото, на котором они с супругом держат маленькие тапочки.
"Мы с Джеком очень рады началу 2021 года", – подписала снимок принцесса, добавив эмоджи в виде младенца.
Напомним, принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис показали себя без макияжа.
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