Официально: принцесса Евгения впервые станет мамой

Малыш должен появиться на свет в начале 2021 года

Только недавно мы сообщили, что вся Сеть подозревает принцессу Евгению в том, что она скоро станет мамой, как догадки поклонников королевской семьи подтвердились! Принцесса Евгения беременна первенцем, и это официально!

(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй).

Принцесса Евгения Фото: Сегодня, instagram.com/princesseugenie

Радостной новостью поделились представители королевской семьи в официальном аккаунте в Instagram, а также и сама Евгения.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк очень рады сообщить, что в начале 2021 года они ждут ребенка. Герцог Йоркский и Сара, герцогиня Йоркская, мистер и миссис Джордж Бруксбэнк, королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости", – написано в сообщении.

Скриншот: instagram.com/theroyalfamily

На своей странице в Instagram принцесса (а Евгения одна из немногих королевских особ, у кого есть личный аккаунт в Сети) опубликовала трогательное фото, на котором они с супругом держат маленькие тапочки.

"Мы с Джеком очень рады началу 2021 года", – подписала снимок принцесса, добавив эмоджи в виде младенца.

Скриншот: instagram.com/princesseugenie

Напомним, принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис показали себя без макияжа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться