Официально: Светлана Лобода ждет ребенка

Сегодня, 02:06

Светлана Лобода подтвердила, что готовится стать мамой во второй раз

Светлана Лобода
Светлана Лобода

На сцене Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве, где LOBODA получила премию "Певица года" из рук Эроса Рамазотти, а альбом "H2LO" стал лучшим в номинации "Альбом года", артистка подтвердила свое интересное положение.

"Сегодня я хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов премии Браво, мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной. Этот год был наполнен яркими событиями и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск...Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины...рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне, снова в стою, снова на концертах", – написала Лобода в Instagram.

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Фото: Instagram   

9 апреля дочери Лободы Еве исполнится семь лет.

Напомним, Светлана Лобода поделилась, как относится к критике и сталкивалась ли с завистью.

Ранее LOBODA представила один из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнесаЛокацией клипа был выбран огромный замок, построенный в стиле готической архитектуры, вместивший в себя и танцпол и ресторанный зал и даже площадку для вертолета.
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"Сегодня"

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