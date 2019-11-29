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Официально: The Pussycat Dolls возвращаются на сцену

Николь Шерзингер порадовала фанатов неожиданной новостью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
The Pussycat Dolls
The Pussycat Dolls
Фото: Getty Images

Популярная американская R&B-группа The Pussycat Dolls снова возвращается на сцену. О воссоединении легендарного коллектива официально заявила одна из певиц Николь Шерзингер. Отметим, что этим летом после сложной операции на сцену вернулся Мик Джаггер.

Уитни Хьюстон в виде голограммы вернулась на сцену. Подробности в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото группы и сообщила поклонникам радостную новость – участницы группы воссоединились.

"Я очень рада сообщить, что мы вернулись!" – написала Шерзингер.

INSTAGRAM

Отметим, что группа The Pussycat Dolls была популярна в 1995 году и распалась в 2010-м. Спустя десять лет исполнительницы снова будут радовать фанатов новыми хитами. Правда, одна их участниц коллектива – Мелоди Торнтон – отказалась возвращаться к девочкам, поэтому группа будет выступать не в полном составе.

INSTAGRAM

Тем временем Бритни Спирс планирует покинуть сцену. Также в прошлом году певица Аврил Лавин выпустила первый за пять лет альбом.

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