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Официально: у Елены Зеленской обнаружили коронавирус

Сегодня, 14:19

Все члены семьи президента уже сдали тесты

Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Ее болезнь официально подтвердили в Офисе президента Украины.

Согласно сообщению, супруга президента Владимира Зеленского на данный момент чувствует себя хорошо. Ее болезнь протекает бессимптомно. Тестирование остальные члены президентской четы уже прошли, включая и самого главу государства. Болезнь ни у кого из них не подтвердилась.

Первая леди Украины Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская
Фото: Пресс-служба ОПУ

Также в Офисе президента отметили, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19.

Звезды объявили войну коронавирусу:

Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные. Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, что недавно коронавирус подхватил бельгийский принц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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