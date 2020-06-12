Официально: у Елены Зеленской обнаружили коронавирус
Все члены семьи президента уже сдали тесты
Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Ее болезнь официально подтвердили в Офисе президента Украины.
Согласно сообщению, супруга президента Владимира Зеленского на данный момент чувствует себя хорошо. Ее болезнь протекает бессимптомно. Тестирование остальные члены президентской четы уже прошли, включая и самого главу государства. Болезнь ни у кого из них не подтвердилась.
Также в Офисе президента отметили, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19.
Звезды объявили войну коронавирусу:
Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные. Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование.
Напомним, что недавно коронавирус подхватил бельгийский принц.
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