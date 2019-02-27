Официально: Украина не будет принимать участие в "Евровидении 2019"

НОТУ заявила, что Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019"

Нацотбор на "Евровидение 2019" Фото: Сегодня

Украина не поедет на "Евровидение 2019". Член правления НОТУ Александра Кольцова ранее сообщала, что такой вариант допускается, но сегодня официальное заявление появилось на сайте Общественного вещателя.

НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV. К тому же НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" вместо MARUV финалистам Нацотбора, занявшим второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA, однако артисты отказались.

"Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор, чтобы представить Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Альтернативным способом определения представителя Украины на "Евровидении 2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора. Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье места по результатам Национального отбора. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в "Евровидении 2019", – говорится на сайте Общественного.

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019" Фото: Сегодня

Ранее мы писали, что в сети появился тот самый скандальный договор НОТУ.

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