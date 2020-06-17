Официальное имя сына Илона Маска: в Сети появилось фото свидетельства о рождении

Основатель SpaceX зарегистрировал окончательный вариант имени малыша

4 мая у основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска родился шестой ребенок. Сына изобретателю родила американская певица Grimes. Выбор имени для наследника Маска вызвал резонанс у пользователей Сети. Новоиспеченные родители выбрали малышу неординарное имя – X Æ A-12.

Илон Маск стал отцом в шестой раз Фото: twitter.com/elonmusk

Изначально закон Калифорнии запрещал регистрировать имя с символами, но Маск и Grimes вышли из ситуации. Западный таблоид TMZ опубликовал свидетельство о рождении шестого ребенка Илона Маска с окончательной версией его имени.

Фото: TMZ

Согласно свидетельству, малыша зовут X, отчество AE A-XII, а фамилия – Маск.

Более подробно о рождении шестого ребенка у Илона Маска узнайте в видео:

Напомним, что ранее избранница Илона Маска Grimes объясняла значение имени сына. Так, по ее словам, X – это "неизвестная переменная". Æ – это "эльфийский вариант" аббревиатуры Ai – "любовь или искусственный интеллект". 4ÆM – так называется одна из песен из последнего альбома Grimes. A-12 – это дань уважения разработанному для ЦРУ США самолету-разведчику Lockheed A-12.

Также 30 мая компания Илона Маска SpaceX под руководством NASA вписали себя в историю первым успешным запуском частного космического корабля.

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