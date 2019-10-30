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Официальное заявление: Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла

Российский продюсер намерен изменить свою компанию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Максим Фадеев
Максим Фадеев
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер известной российской группы SEREBRO Максим Фадеев, который недавно рассказал о клинической смерти, сделал официальное заявление – он расторгает контракты со всеми без исключения артистами своего лейбла MALFA.

На официальном аккаунте продюсерской компании в YouTube Максим Фадеев сделал трехминутное заявление и пояснил всю ситуацию в деталях, чтобы в прессе не было лишних слухов.

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами, без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и будем решать вопрос через суд", – заявил российский продюсер.

Причину такого решения он также назвал. С его слов, компания так разрослась, что ее было уже невозможно контролировать. Ко всему, Максим планирует немного изменить концепцию и работать в другом направлении.

Группа SEREBRO
Группа SEREBRO
Фото: Instagram.com

"Компания разрослась до таких размеров, которые уже невозможно контролировать. Я хочу полностью реструктуризировать компанию и больше не буду заниматься масс-маркетом. Компания будет маленькой – до 30 артистов. Всем своим артистам желаю всего хорошего и найти себя и того, о чем вы мечтаете. А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание", – подытожил Максим Фадеев.

Отметим, что под попечительством продюсера работали такие известные российские исполнители, как: MOLLY (Ольга Серябкина), группа SEREBRO, Наргиз, TEREZA, Исайя и другие.

Напомним, что до этого о завершении сотрудничества с продюсером Константином Меладзе заявила российская певица и экс-участница группа "ВИА Гра" Альбина Джанабаева.

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