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Официальное заявление: Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Винздор

Члены королевской семьи официально переезжают

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

О том, что герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри переезжают, стало известно еще в конце прошлого года. Но только сейчас информацию официально подтвердили в Кенсингтонском дворце.

"Этот давно запланированный переезд обеспечит постоянную поддержку работы герцога и герцогини, когда у них будет своя семья и когда они переедут в свою официальную резиденцию в Фрогморский коттедж", – говорится в заявлении Букингемского дворца, сообщает издание The Mirror.

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Вскоре Меган Маркл и принц Гарри переедут из Кенсингтонского дворца в коттедж в Виндзоре, а их офис – в Букингемский дворец. Теперь у двух королевских семей будут отдельные офисы.

"Королева дала свое разрешение герцогу и герцогине Сассекским основать свой домашний офис в Букингемском дворце. У супругов появятся свой специалист по коммуникациям, который будет отчитываться перед министром связи королевы, Доналом МакКейб, и целый штат других сотрудников, которые помогут им работать на благо государства", - сказано в заявление дворца.

Когда супруги переедут, пока официально не сказано. Но, согласно сообщениям приближенных к королевской семье, это может случиться весной. 

По словам инсайдеров, причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри хотят сменить место жительства, проста – они мечтают о большем уединении и пространстве для своей семьи. Герцоги Сассекские планируют обустроиться на новом месте до рождения ребенка. Напомним, что супруги ожидают появления первенца уже в апреле.

Кроме того, еще одной причиной переезда Меган и Гарри называют ссору с Уильямом и разногласия с Кейт.

Также напомним, герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, в апреле станут родителями

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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Источник: The Mirror
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