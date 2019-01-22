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Официальное заявление TAYANNA: "Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение"

Певица объяснила поклонникам причину отказа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
TAYANNA Фото: пресс-служба
TAYANNA
Фото: пресс-служба

Сегодня утром певица TAYANNA обратилась к поклонникам с неожиданным заявлением.  Обращение  артистка опубликовала на своих страницах в социальных сетях, в которых заявила, что не идет на Евровидение:

"Друзья, приветствую! У меня для вас важное сообщение. Вчера вечером я приняла очень непростое, но осознанное для себя решение. Больше я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение. Верю, что так будет лучше для всех. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с уважением и пониманием. Иногда вселенная не дает тебе то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого. Чтобы это подтвердить, чувствую, что именно сейчас я должна сделать этот выбор. Я уверена, что найдутся артисты, которые не попали в перечень участников, но которым билет в Израиль нужнее, чем мне", – объясняет певица.

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"А еще со временем, я все же поняла, что главное соревнование в жизни творческого человека – это соревнование с собой. Одержать победу в нем можно только при одном условии – быть искренним с собой и иметь силу принимать непростые решения. Я уважаю и люблю всю нашу команду, которая верит в меня и все это время делала все, чтобы мы достигли этой амбициозной цели. Но я говорю Нет. Достаточно. Сейчас я погружаюсь в то, что меня действительно захватывает – запись нового альбома и подготовка к сольному концерту. Я благодарна всем за поддержку все это время. Для меня это очень важно и это меня вдохновляет. Своей музыкой обнимаю каждого! Ваша Tayanna", заключила TAYANNA.

Напомним, стал известен список участников Нацотбора на "Евровидение 2019".

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Tayanna
Источник: Сегодня
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