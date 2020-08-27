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Офис президента отреагировал на скандал с песнями "Океан Ельзи" и "Бумбокс" на концерте ко Дню Независимости

Сегодня, 13:21

Ранее группы жаловались, что их песни без разрешения использовали в праздничном концерте

На официальной странице Офиса президента Украины в Facebook появился ответ на запрос музыкантов групп "Океан Ельзи" и "Бумбокс", песни которых использовали в большом концерте ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

Ранее представители групп жаловались на то, что песни были использованы без разрешения. На концерте прозвучали фрагменты "Там де нас нема" – "Океан Эльзы" и "Вахтерам" – "Бумбокс".

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"24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования", – говорится в сообщении пресс-службы.

К публикации был добавлен ролик концерта, где под каждым фрагментом указывается автор музыкального произведения.

Напомним, что в шоу "Музыкальная история Независимости" приняли участие Наталья Могилевская, Олег Винник, Тина Кароль, Джамала, Монатик, Потап, Руслана, Александр Пономарев, The HARDKISS, Нина Матвиенко и другие.

Ранее сообщалось, что Дзидзьо и Сергей Михалок получили звание заслуженного артиста Украины от президента Владимира Зеленского.

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