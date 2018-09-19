Ого, растяжка! Надежда Мейхер удивила поклонников шпагатом

Певица активно берет уроки в балетной школе

Надежда Мейхер. Фото: instagram.com/nadyameiher

Экс-солистка популярной группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская, которая предстала в наряде собственного бренда, восхитила поклонников идеальной растяжкой. Известно, что певица занимается в балетной школе и уже уверенно демонстрирует свои достижения в этой отрасли.

"Прилежная ученица. А также по заявкам моих некоторых Инстаграм-цев, которые не равнодушны к моим занятиям балетом))))", – подписала опубликованное в Instagram фото артистка.

Надежда Мейхер-Грановская Фото:Instagram/nadyameiher

Подписчики Мейхер восторженно отреагировали на снимок и написали ей много комментариев: "Шикарная", "Умничка", "Волочкова нервно курит в сторонке!!!", "Божественная Женственная Страстаная и очень Милая!!!", "Вы в прекрасной форме!", "Какая вы многогранная, талантливая".

Напомним, Надежда Мейхер показала, как танцует на пуантах. Ранее мы сообщали, Надежда Мейхер-Грановская раскрыла секрет своей стройности.

Надежда Мейхер: жизнь без "ВИА Гры" – смотрите видео:



