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Эксклюзив

"Охрана, отмєна": что известно о молодой певице Jerry Heil

В арсенале девушки уже целых 30 песен, требующих доработки

Анна Пономаренко
Сегодня, 17:02
Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинский шоу-бизнес завоевывают все новые и новые молодые таланты, среди которых и 23-летняя Яна Шемаева, которая многим более известна как Jerry Heil. Девушка стала очень популярной в Instagram и YouTube, делая каверы на знаменитые композиции. А совсем недавно украинцы услышали песню ее авторства. 

Трек "Охрана, отмєна" стал вирусным. Теперь все знают, что Яна – "не Лєна", и напевают припев песни при любом удобном случае.

Еще более популярной Яна стала после того, как ее композицию исполнила одна из участниц шоу "Голос країни". Оригинальный клип на эту песню набрал уже 1,6 миллионов просмотров.

Сегодня.Lifestyle девушка рассказала несколько интересных фактов о себе.

  • Свой канал на YouTube она завела 5 лет назад, однако загружать туда музыкальные видео не планировала.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

  • Как признается Jerry Heil, на создание песен ее вдохновляют люди и "ее простое происхождение": "Вообще очень люблю выйти к реке Стугна в своем городе. Часто песни там пишу. Но в маршрутках пишется не хуже", – отмечает молодая певица.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

  • "В работе" у Яны целых 30 песен, но девушка призналась, что впереди у них еще свой "путь отбора": "Конкурс для песен. Нужно понять, какая песня более близка людям и мне в том числе, а какая, возможно, не моя и будет лучше звучать в чьем-то чужом исполнении.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

  • Яна училась музыке с трех лет: "Сначала музыкальная школа, дальше университет Глиера (хоровой отдел, я дирижер хора), а затем – консерватория и композиторский отдел, который я благополучно оставила на втором курсе и пошла в "блогерское плавание", – признается девушка.

Кроме музыкальных видео, Jerry Heil также снимает видеоблоги, которые выходят на ее канале на YouTube. 

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Источник: Сегодня
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