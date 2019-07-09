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#Охрана_отмєна: Jerry Heil анонсировала первый сольный концерт

Билеты на концерт уже поступили в продажу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: пресс-служба

Интернет-сенсация этого года – Jerry Heil, блогер и певица из Василькова, огласила дату и место первого сольного концерта в Киеве. Выступление состоится 4 октября 2019 года, а билеты уже поступили в продажу.

Jerry Heil стала одним из самых ярких открытий 2019 года в украинской музыке. В начале апреля артистка выпустила вирусный трек "Охрана_отмєна": ироничный, с эмоцией, которая близка и понятна всем, готовыми мемами в тексте, современным саундом и изобретательным припевом, который легко запомнить. За три месяца лирик-видео набрало более восьми миллионов просмотров на YouTube.

Jerry Heil даст первый сольный концерт в Киеве
Jerry Heil даст первый сольный концерт в Киеве
Фото: пресс-служба

Сейчас Яна Шемаева, она же Jerry Heil, активно гастролирует по городах Украины, снимается в рекламных кампаниях, а также готовит уже следующий летний хит под названием #Натверкай, который представит совсем скоро.

Ранее мы также писали, что певица Jerry Heil рассекретила несколько фактов о себе. Яна Шемаева призналась, что вдохновляет ее на создание хитов. Кроме того, недавно Jerry откровенно рассказала о доходах.

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