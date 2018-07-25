Оказалось рекламой: Нетта Барзилай показала ролик, снятый в Киеве

Певица разместила видео в Instagram

Нетта Барзилай. Фото: instagram.com/nettabarzi

Победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай на своей странице в Instagram опубликовала короткий ролик, который был снят в Киеве.

"В связи со всеми последним событиями, я почти забыла поделиться с вами этой рекламой, над которой мы работаем уже более месяца", – написала Нетта под видео. Певица поблагодарила за работу своих продюсера и всех художников, которые работали над этим роликом. Оказалось, что в Киеве Барзилай не снимала клип. Видео – это новая реклама для Netflix , американской компании, выпускающей фильмы и знаменитые сериалы.

Публикация от netta barzilai (@nettabarzi) 23 Июл 2018 в 8:08 PDT

Напомним, Нетту Барзилай заметили в Киеве. Локации съемок: возле музея истории Украины, парк в Буче и Борщаговка.

Ранее авторов песни Нетты Барзилай обвинили в плагиате. Медиахолдинг Universal Music Group утверждает, что песня победительницы песенного конкурса Евровидения-2018 Неты Барзилай "Toy" является плагиатом на песню "Seven Nation Army" американской рок-группы The White Stripes.