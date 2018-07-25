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Оказалось рекламой: Нетта Барзилай показала ролик, снятый в Киеве

Певица разместила видео в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:30
Нетта Барзилай. Фото: instagram.com/nettabarzi
Нетта Барзилай. Фото: instagram.com/nettabarzi

Победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай на своей странице в Instagram опубликовала короткий ролик, который был снят в Киеве. 

"В связи со всеми последним  событиями, я почти забыла поделиться с вами этой рекламой, над которой мы работаем уже более месяца", – написала Нетта под видео. Певица поблагодарила за работу своих продюсера и всех художников, которые работали над этим роликом. Оказалось, что в Киеве Барзилай не снимала клип. Видео – это новая реклама для  Netflix , американской компании, выпускающей фильмы и знаменитые сериалы.

Публикация от netta barzilai (@nettabarzi)

Напомним, Нетту Барзилай заметили в КиевеЛокации съемок: возле музея истории Украины, парк в Буче и Борщаговка.

Ранее авторов песни Нетты Барзилай обвинили в плагиатеМедиахолдинг Universal Music Group утверждает, что песня победительницы песенного конкурса Евровидения-2018 Неты Барзилай "Toy" является плагиатом на песню "Seven Nation Army" американской рок-группы The White Stripes.

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певица Нетта Барзилай
Источник: "Сегодня"
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