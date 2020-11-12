Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Иваница из "Дизель Шоу" впервые раскрыл жуткие подробности ДТП

Сегодня, 14:12

Артист поделился деталями трагедии, которая унесла жизнь Марины Поплавской

В октябре 2018 года произошла трагедия, которая разделила жизнь коллектива "Дизель Шоу" на до и после. Его участники попали в страшное ДТП, в котором погибла 48-летняя артистка Марина Поплавская. Олег Иваница, который уже покинул проект, раскрыл новые ужасающие подробности об аварии.

Олег Иваница раскрыл ранее неизвестный факт – участников коллектива спасло то, что рядом с автобусом ехала фура, которая предотвратила более серьезные последствия аварии.

"Он (водитель фуры. – Ред.) ехал перед нами по крайней полосе со скоростью 50 км в час. Мы ехали во второй полосе со скоростью 90 км в час. И в какой-то момент автобус начал медленно двигаться в эту сторону. И он ударился об эту фуру. А если бы ее не было, то там дальше или отбойник, или столбы", – рассказал Олег в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Коллектив "Дизель Шоу"
Коллектив "Дизель Шоу"
Фото: Dizelstudio

По словам Иваницы, он долго не мог поверить, что его коллеги больше нет в живых.

"Когда зашли врачи, мы лежали, приехала скорая. И они говорят там, что Марины уже нет. И я говорю: "Ребята, если вы что-то придумали, пожалуйста, держите это в своей голове, не рассказывайте мне какой-то бред". Я реально в тот момент не верил. Я думал – Марина сошла в Житомире", – поделился Олег.

Трагедия стала еще одним судьбоносным случаем для Иваницы, подтолкнув его изменить жизнь. Актер ушел из коллектива.

"Мне, наверное, стало легче. Я уверен – если бы я остался, мне было бы труднее. Фактически новую жизнь начал, другие проекты", – рассказал артист.

Смотрите полное интервью с Олегом Иваницей для "Зіркового шляху":

Напомним, Олег Иваница назвал причину развода с супругой после 17 лет брака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Шоумен "Дизель шоу" о смерти Марины Поплавской в ДТП: "Я был агрессивно настроен против водителя" Звезды "Дизель Шоу" засветились на антиукраинском канале в России "Невыносимая боль": актриса "Дизель шоу" рассказала о восстановлении после ДТП
Дизель шоу
Реклама

Новости партнеров

Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби

Популярные статьи

Сегодня, 11:12Афиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Сегодня, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

Вчера, 16:19Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

Вчера, 14:48Events

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

Вчера, 12:40Афиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

Вчера, 11:12Fun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

10 ноябряFun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

9 ноябряWellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

9 ноябряEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

9 ноябряFood

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

9 ноябряШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Звезда "Маски-шоу" рассказал о трагедии с сыном
Звезда "Маски-шоу" рассказал о трагедии с сыном

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять