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Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

Экс-нардеп сообщил радостную новость в День матери

Инна Петрова
Сегодня, 17:22

В День матери, который отмечается сегодня, 10 мая, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко решил сообщить важную новость. Его 49-летняя супруга Росита ждет второго ребенка. В подтверждение тому, что Ляшко скоро во второй раз станет папой, он разместил фотографию жены в социальных сетях.

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал, как украинские звезды поздравляют своих родных женщин с праздником Дня матери.

На снимке беременная жена Олега Ляшко запечатлена во время прогулки с собаками. "Любите своих мам", – подписал публикацию политик.

К слову, еще в марте этого года Ляшко опубликовал у себя на странице снимок, на котором держит в руках ползунки. Таким образом он уже намекал подписчикам о пополнении в семье.

Напомним, что Олег Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко, которая родилась в 2002 году. Супруги же двадцать лет прожили в гражданском браке, и только в 2018 году поженились.

Олег Ляшко с женой и дочкой | Фото: instagram.com/liashko/

Накануне стало известно, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Малыша назвали очень необычным именем.

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