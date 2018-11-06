Олег Панюта – о самом сложном моменте в карьере, планах и родителях в Крыму

Ведущий также рассказал о благотворительных инициативах, в которых он принимает участие

Олег Панюта. Фото: пресс-служба

Сегодня, 7 ноября, свой 48-й день рождения празднует журналист и ведущий "События недели" на телеканале "Украина" Олег Панюта. В интервью Сегодня.Lifestyle он рассказал о самых ярких событиях своей карьеры, о своих родителях, живущих в Крыму и подарке на день рождения.

- Более 20 лет своей жизни вы посвятили тележурналистике. Какие наиболее яркие моменты вашей профессиональной деятельности вы можете вспомнить?

- Как правило, хорошо запечатлевается в памяти то, что произошло впервые: первый сюжет на УТ в 89-м, первый прямой эфир в Крымской областной телестудии в 90-м. Последние пять лет я рассказываю о самом главном за неделю на ведущем канале Украины. За это время произошло немало событий – интересных и увлекательных, важных и часто не совсем положительных, но я не потерял своего желания работать и делиться самым главным с теми, кто этого ждет.

Особенно эмоционально мне дался телемарафон 20 февраля 2014, посвященный событиям на Майдане. Мы показывали все что происходило в районе правительственного квартала. Сказать, что было эмоционально тяжело, это не то слово. Болела душа за то, что творилось. А несколько недель спустя был едва ли не самый тяжелый в моей практике эфир, посвященный так называемым выборам в Крыму. Мне как коренному жителю солнечного Крыма, где прошло беззаботное детство, где каждый клочок земли, воздуха мне дорог, смотреть на то как отнимают нашу страну было мучительно больно, и главное то, что сделать ничего нельзя. Я верю, что наша страна и граждане сильные и у нас больше не повторятся такие эфиры.

- Какой подарок вы хотите получить на день рождения?

- Для меня не важно, что именно мне подарят, важно – как это сделают: с какими эмоциями, чувствами, словами. Разве не самым ценным будет подарок, сделанный детьми собственноручно? Или теплая вещь от жены, в которой ты всегда будешь чувствовать ее любовь и нежность рук? Этого не купишь ни за какие деньги, так же как и человеческие искренние отношения. Это для меня – самое дорогое.

Олег Панюта Фото: facebook.com/oleg.panuta

- Ждете поздравления от родных из Крыма?

- Я жду гостей из Крыма! Слава Богу, родители в состоянии преодолевать сотни километров, чтобы приехать на мой день рождения. К сожалению, я этого не могу сделать вот уже пятый год – поздравить маму или папу с их праздниками в родном доме. Хорошо, что сейчас есть возможность увидеться через Skype, и я рад, что современные технологии не стали проблемой для родителей.

- Олег, существует такая традиция каждый год перед Днем рождения подводить итоги. Скажите, удалось ли вам реализовать все задуманное вами год назад?

- Знаете, я делал так лет 20 назад: планировал, что должно произойти через год, два, пять. Но теперь просто радуюсь тому, что происходит в данный момент. И не потому, что планировать не нужно – нет, это хорошая вещь, особенно когда ты видишь, как твоя мечта становится реальностью. Возможно, через ощущение того, что определенные временные рамки могут напугать мечту. В последнее время такой внутренний инстинкт дает мне уверенность в том, что все события моей жизни происходят благодаря мечтам и замечательным людям, которые окружают меня. Поэтому, я и дальше буду жить мечтами, а не планами.

Олег Панюта Фото: facebook.com/oleg.panuta

- Вы достаточно активно поддерживаете много социальных благотворительных инициатив. Что из последних проектов поддержали?

- Один из последних благотворительных проектов, который я поддержал – "Бесстрашная красота". Это социальный фотопроект, направленный помочь онкобольным не терять уверенности в себе, поверить в себя и не стесняться своего диагноза. Я принял участие в фотосессии вместе с очаровательной девушкой Лориной, которая уже второй год борется с коварной болезнью.

А еще – я активно готовлюсь к третьему благотворительного концерту, на котором журналисты собирают средства для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Уже традиционно мы с Аленой Гребенюк споем дуэтом. На этот раз тематика концерта – песни наших мам. Мы готовим песню из известного советского кинофильма, однако, есть особенность – споем ее на украинском.