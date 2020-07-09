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Олег Скрипка назвал артистку, которая вдохновила его начать певческую карьеру

Сегодня, 08:00

Солист группы "Воплі Відоплясова" вспомнил, как начался его музыкальный путь

Шоу "Ранок з Україною" канала "Украина" посетили звездные гости Олег Скрипка, который рассказал, почему распался его первый брак, и Нина Матвиенко. В эксклюзивном интервью артисты рассказали, когда возникла идея записать совместный дуэт и почему клип ждал премьеры целый год.

Популярные артисты пришли в студию программы, чтобы представить клип на рок-версию песни "Купалочка". Вместе они исполняли песню более 15 лет и вот наконец продемонстрировали новое звучание, сделав очень колоритный клип.

"Это был мой замысел. Получилось так, что впервые я услышал пани Нину в 70-х годах. Я был мальчиком, а Нина Митрофановна уже была суперстар, и дело в том, что впервые украинский язык я услышал именно из уст артистки. Поэтому, возможно, именно пани Нина меня побудила петь и стать украинским певцом. И много лет спустя, когда мы основывали фестиваль "Країна мрій", безусловно, у меня было желание пригласить пани Нину открывать его этой песней".

Так выяснилось, что артисты прошли немалый путь к творческой коллаборации. Да и сам клип уже имеет свою историю, ведь отсняли его в ночь на Ивана Купала 2019-го года.

"Если бы вы побывали у нас на съемках, вы бы узнали, что такое рай на земле! Я и не знала, что на Киевщине есть такие райские уголки. Раньше только и спрашивала, где есть такая красота? Там трава иван-чай, которой я никогда не видела, только читала, а он там растет в удивительном цвете! А еще там невероятные закаты!" – комментирует Нина Матвиенко.

С кем Олег Скрипка готов разделить популярность, смотрите в сюжете ниже:

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Напомним, Олег Скрипка представил англоязычную версию песни "Два кольори"

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