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Олег Винник: биография и интересные факты о феномене украинской эстрады

Все, что нужно знать об украинском певце Олеге Виннике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
  • певец, композитор и автор песен
  • возраст: 46 лет
  • знак зодиака: Лев
  • семейное положение: женат

Детство и юность

Родилась Олег Анатольевич Винник 31 июля 1973 года в селе Вербовка Черкасской области. С самых ранних лет Олег брал активное участие в школьной самодеятельности и выступал на сцене. Он всегда мечтал быть артистом и даже других вариантов своего профессионального будущего не рассматривал.

Олег Винник в детстве
Олег Винник в детстве
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

В юном возрасте будущий артист увлекся игрой на электрогитаре и развивал свой голос. После окончания школы в селе Красный Кут в соседнем район Винник поступил в Каневское училище культуры на хормейстерский отдел. В результате обучения стало ясно, что парень выбрал совсем не то отделение, поэтому преподаватели уговорили Олега перевестись на курс по вокалу.

Олег Винник в юности
Олег Винник в юности
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Параллельно Винник уже начал свои первые выступления – в качестве гитариста местной группы. Карьера музыканта началась стремительно и уже в 20 лет одаренный юноша стал солистом Черкасской филармонии. Это была первое место работы. Но дальше закрутилось больше, Олег отправился в Германию.

Творчество и взлет карьеры в Германии

В рамках культурного обмена Олег Винник отправился в Германию. Там волей случая судьба сталкивает его с мюзиклом, и он понимает, что хотел бы попробовать себя в новой сфере. Тогда еще начинающий артист выбрал себе псевдоним OLEGG и пробовался не только в мюзиклах, но и телепроектах. Одной из первых его работ стали партии в легендарной "Тоске", а также в оперетте "Паганини".

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Благодаря упорному труду и настойчивости певца заметил Джон Леман, преподаватель вокала из Америки. И вскоре ему предложили выступить в мюзикле "Kiss Me Kate", а затем в "Титанике" и "Соборе парижской богоматери". Но самая главная роль в мюзикле ждала его впереди – "Отверженные" по бессмертному произведению Виктора Гюго. Олегу досталась главная партия Жана Вальжана. Кроме того, Винник удостоился почетного звания "Новый голос — 2003". Также в Германии Олег Винник всерьез занялся бодибилдингом, но был вынужден прекратить тренировки в связи с получением роли Жана Вальжана.

Два года пребывания в Гамбурге подарили певцу возможность отшлифовать свое мастерство. Благодаря ролям в мюзикле он расширил свой диапазон и теперь ему не составит труда спеть тенором или баритоном.

Старт сольной карьеры в Украине

В Украину Олег Винник с опытом и европейской популярностью вернулся в 2011 году. Он сразу же не стал тратить времени и начал сольную карьеру на родине. Ставка на живые выступления в разных уголках Украины сделала свое дело, и он стал самым кассовым артистом. Многие так и не могут понять, в чем феномен Олега Винника, а сам артист ни раз говорил, что просто занимается делом, которое любит и дарит людям искренние эмоции.

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Его первые хиты "Нино" и "Вовчиця" покорили сердца украинских слушателей и теперь Винник активно гастролирует по всей территории нашей страны. В мае этого года певец дал концерт в своем родном городе в Черкасской области, где его тепло приняли.

"Вовчиця"

"Нино"

Личная жизнь

О личной жизни и семьи Олега известно очень мало. Его родители были не публичные и отказывались от интервью с журналистами. К сожалению, мама и папа исполнителя умерли – Анна в 2018-м году перед сольным концертом сына, а отец Анатолий много лет назад так и не доехал до концерта Олега, у него прихватило сердце и он скоропостижно скончался.

Олег Винник с мамой Анной
Олег Винник с мамой Анной
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Также ничего не афиширует звезда и о личной жизни. По неподтвержденной информации, он уже много лет женат на своей 44-летней вокалистке Таисиии Сватко и они вместе воспитывают сына, который родился еще в Германии.

Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
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Три года назад сам певец прокомментировал свою личную жизнь так:

"Вы видели мою супругу? Не видели! Потому что все личное — табу. Естественно, в 43 года мужчина не может быть один. Но я не делаю никакого преступления, не рассказывая о личной жизни. Лично мне не интересно, с кем и как живут мои коллеги. Мне интересно, как они работают на сцене".

Также мы собрали самые популярные google-запросы об Олеге Виннике.

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