Олег Винник готовит яркий сюрприз поклонницам

Певец представит песню на концерте, который пройдет в Ботаническом саду имени Николая Гришка

Олег Винник. Фото: телеканал "Украина"

Певец, композитор и автор песен Олег Винник не перестает радовать своих поклонников. Уже в эту среду, 25 июля, артист выступит на бесплатном концерте "З Днем народження, Україно!", который организовывает телеканал "Украина". Гости масштабного шоу первыми услышат новую песню Олега Винника, которую он создал специально ко Дню независимости.

"Я счастлив, что у меня есть возможность презентовать песню о нашей прекрасной стране именно к этому национальному празднику", – признается Олег Винник.

Также на сцене праздничного шоу выступят самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", KADNAY.

Грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" состоится 25 июля в Ботаническом саду имени Николая Гришко. Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, на концерте Тина Кароль исполнит попурри популярных украинских песен.