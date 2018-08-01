Олег Винник хочет покорить Говерлу

Певец также рассказал, как держит себя в форме

Олег Винник. Фото: канал «Україна»

В спецвыпуске программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Олег Винник рассказал о том, как он держит себя в форме и поделился "туристическими" планами на будущее.

По словам Олега Винника, в его команде спортом занимаются все: "Бывает, бегаем вместе, собирается иногда 5-6 человек. В спортзал ходят еще мои водители, а когда в горы поднимаемся, то собирается вообще много людей. Между прочим, хотим как-то подняться на Говерлу".

Журналисты "Зіркового шляху" также узнали, что персональный тренер артиста ездит с ним даже на гастроли. Так, в каждом городе тренер находит удобные для певца зал или площадку на свежем воздухе и продумывает программу занятий.

Кроме того, певец также поделился секретом, как сбросить лишние килограммы: "Первое – это ежедневные тренировки, ну, а второе – нужно закрыть рот (смеется) и меньше кушать".

Ранее Олег Винник рассказал, при каких условиях он пойдет в политику.

Напомним, Олег Винник рассказал, что он думает о своем возрасте. Кроме того, в откровенной беседе с журналистами музыкант признался, каких радостей жизни лишает популярность и почему он не готов бросить сцену.